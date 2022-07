El 30 de junio, el puntaltense Domingo Blanco quedó libre de Independiente. Pese a los rumores que lo acercaron a otros equipos de nuestro país, el futbolista continuará su carrera en Ucrania y se incorporará al Dnipro del país que se encuentra en plena guerra con Rusia.

De acuerdo a lo publicado por Olé desde el entorno del jugador, y explicaron que el jugador tendrá garantías de seguridad porque los entrenamientos serán en Eslovaquia, y que allí hará de local.

Formado en Rosario Puerto Belgrano, Mingo continuó su carrera en las inferiores de Olimpo para luego recalar en el “Rojo”, su primera notoriedad en el fútbol de AFA se dio en Defensa y Justicia, equipo con el que logró el subcampeonato de Primera.

Su gran rendimiento en el “Halcón”, le valió una convocatoria a la Selección Argentina en el comienzo del ciclo de Scaloni.

Posteriormente regresó a Independiente donde terminó siendo una de las figuras en los equipos dirigidos por Julio César Falcioni y Eduardo Domínguez.

Blanco, de 27 años terminó su vínculo con el Rojo de mala manera. “Los que me dicen de dejar algo al club... yo les pregunto, si un equipo quiere a un jugador y faltando un año para que termine el contrato, ¿por qué no me vinieron a renovar faltando un año? Hay que esperar a que me queden cuatro meses para renovar... Después me van a decir que no le dejé plata al club... ¿O yo estoy equivocado?”, escribió en su cuenta de Instagram.