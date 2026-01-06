El presidente de Liniers aseguró que la prioridad es resguardar al menor y su familia

Pedro Peñalva, presidente del club Liniers, se refirió a la posición del club tras la denuncia presentada contra Hernán Rosell, ahora es DT de la entidad bahiense.

“Es una locura, estamos muy shockeados”, afirmó el dirigente, quien fue el primero en tomar conocimiento de la existencia de la denuncia, a partir de una comunicación con la madre del menor.

A partir de eso, Peñalva decidió apartar del cargo a Rosell y alejarlo de toda actividad que se desarrolle en la institución “hasta tanto se aclare la situación”.

“Lo fundamental es resguardar al nene y la familia. Estamos a disposición desde lo legal y psicológico para acompañarlos y asistirlos”, dijo el dirigente en declaraciones a La Brújula 24.

“No podemos entender lo que pasó, pero creemos que actuamos rápido para preservar al chico”, agregó.

Finalmente Peñalva señaló que la situación deportiva pasa a un segundo plano (Liniers volvió a competir por el Federal Amateur, ya sin Rosell en el banco), luego que el domingo por la mañana fuera notificado de su desvinculación a raíz de la denuncia.