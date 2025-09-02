Vía Punta Alta / Fuerzas Armadas

El personal de las Fuerzas Armadas recibe un incremento salarial en septiembre

En la actualidad un Marinero no llega a los 600 mil pesos. La resolución más reciente establece aumentos hasta noviembre.

2 de septiembre de 2025,

Fuerzas Armadas Argentinas. (Archivo)

Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben un incremento salarial en septiembre, producto de las actualizaciones mensuales contempladas en la última resolución del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía

Publicada en el Boletín Oficial, la resolución señala que “en virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

Tal como publican los colegas de La Nación, mediante la resolución conjunta 63/2025 se resuelve fijar “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”, señala el escrito oficial de la medida.

Estos incrementos abarcan al personal del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en septiembre de 2025

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de septiembre recibe los siguientes montos, según la jerarquía, que se liquidan al mes siguiente:

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045
  • Suboficial Mayor: $1.374.550
  • Suboficial Principal: $1.218.571
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.080.280
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $950.227
  • Sargento, Cabo Principal: $853.088
  • Cabo Primero: $765.596
  • Cabo, Cabo Segundo: $708.603
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $645.442
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $597.297

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en septiembre de 2025

La normativa también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en septiembre tienen las siguientes cifras:

  • Comisario Inspector: $847.444
  • Comisario: $813.414
  • Sub Comisario: $756.588
  • Oficial Principal: $659.846
  • Oficial Inspector: $600.275
  • Oficial Subinspector: $502.044
  • Oficial Ayudante: $415.856
  • Oficial Subayudante: $365.742
  • Subescribiente: $597.188
  • Sargento Primero: $451.153
  • Sargento: $432.326
  • Cabo: $346.665
  • Agente de Primera: $335.079
  • Agente de Segunda: $329.655

Fuente: La Nación

