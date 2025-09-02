El personal de las Fuerzas Armadas recibe un incremento salarial en septiembre

Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben un incremento salarial en septiembre, producto de las actualizaciones mensuales contempladas en la última resolución del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía

Publicada en el Boletín Oficial, la resolución señala que “en virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

Tal como publican los colegas de La Nación, mediante la resolución conjunta 63/2025 se resuelve fijar “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”, señala el escrito oficial de la medida.

Estos incrementos abarcan al personal del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en septiembre de 2025

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de septiembre recibe los siguientes montos, según la jerarquía, que se liquidan al mes siguiente:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.749.104

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.451.595

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.233.647

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.956.478

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.701.062

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.340.154

Capitán, Teniente de Navío: $1.109.913

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $987.202

Teniente, Teniente de Corbeta: $889.995

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $806.045

Suboficial Mayor: $1.374.550

Suboficial Principal: $1.218.571

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.080.280

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $950.227

Sargento, Cabo Principal: $853.088

Cabo Primero: $765.596

Cabo, Cabo Segundo: $708.603

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $645.442

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $597.297

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en septiembre de 2025

La normativa también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en septiembre tienen las siguientes cifras:

Comisario Inspector: $847.444

Comisario: $813.414

Sub Comisario: $756.588

Oficial Principal: $659.846

Oficial Inspector: $600.275

Oficial Subinspector: $502.044

Oficial Ayudante: $415.856

Oficial Subayudante: $365.742

Subescribiente: $597.188

Sargento Primero: $451.153

Sargento: $432.326

Cabo: $346.665

Agente de Primera: $335.079

Agente de Segunda: $329.655

