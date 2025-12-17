El pequeño puntaltense Noah recibió 75 latas de KetoCal para su tratamiento

Este martes por la mañana el pequeño puntaltense Noah recibió en el Hospital Municipal Eva Perón, 75 latas de KetoCal para su tratamiento. El niño de 5 años padece epilepsia refractaria con caída encefálica.

KetoCal es una línea de alimentos médicos especiales, como fórmulas en polvo, diseñadas para dietas cetogénicas, principalmente para el manejo de la epilepsia refractaria y otras condiciones neurológicas, que requieren un alto contenido de grasas y muy pocos carbohidratos y proteínas para inducir un estado de cetosis en el cuerpo.

El intendente Rodrigo Aristimuño desde su red social indicó que, “la leche es la que nuestro vecino Noah necesita para continuar con su tratamiento. Esta provisión cubre varios meses y representa una inversión cercana a los 45 millones de pesos”.

“Gracias a las gestiones realizadas por el Municipio junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al Ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, Noah recibió ya su segunda entrega, garantizando la continuidad y el seguimiento de su tratamiento”, agregó.

“Cuando el Estado está presente y trabaja de manera articulada, las respuestas llegan. Acompañar, gestionar y cuidar la salud de nuestros vecinos, especialmente de quienes más lo necesitan, es y seguirá siendo nuestro compromiso”, finalizó.