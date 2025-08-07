El Municipio reconoció a trabajadoras vecinales de Coronel Rosales

En el marco de los 30 años del Plan Más Vida, el Municipio de Coronel Rosales reconoció a trabajadoras vecinales del distrito.

Reconocidas como “manzaneras”, “cumplen un rol clave en la contención y acompañamiento de las familias más vulnerables“, indicaron desde el Departamento Ejecutivo que encabeza Rodrigo Aristimuño.

El encuentro se realizó en el Complejo Cultural Estación Solier.

Allí se hizo entrega de diplomas “en reconocimiento al compromiso, la entrega y la vocación solidaria de estas mujeres que día a día, con una labor silenciosa pero constante, son sostén en cada barrio y parte esencial de la red comunitaria de cuidado”, agregaron.

A título personal Aristimuño afirmó: “Este reconocimiento es un gesto simbólico, pero profundamente sentido. Estas mujeres representan el verdadero espíritu del Plan Más Vida: una red solidaria que trabaja desde lo cotidiano, con compromiso y amor por su comunidad”.

Las vecinas destacadas fueron:

● Aquino María del Carmen

● Aranda Raquel Elida

● Ávalos Gladis

● Calderón Hilda Cristina

● Campetti Flavia

● Cascallar Adriana

● Coll Ana María

● Di Bártola María del Carmen

● Eletto María

● Figueroa Justa Isabel

● González Norma

● Guinder Silvia Beatriz

● Cuello Betiana Romina

● Iriarte Viviana

● López María Elena

● Orquera Natalia Maricel

● Molina Cristina Alejandra

● Moreno Claudia Alejandra

● Olea Carina Elizabeth

● Ostertag Teresa

● Pacheco Ada Isabel

● Pacheco María Esther

● Plaza María Magdalena

● Prados Liliana

● Raimondo Mirta Haydee

● Ríos Estela Gloria

● Ríos Norma

● Roldán Gloria

● Sangripanti Mirta Ester

● Salaverry Ruth Sara

● Aman Elba Rosa

● Hernández Cynthia Aldana

● Maciel Daniela Elizabeth

● Castaño Amalia Vanesa