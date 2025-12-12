El Municipio recibió una Torre Laparoscópica para el Hospital Municipal

Ayer se concretó la entrega de una Torre Laparoscópica para el Hospital Municipal Eva Perón, adquirida a través de una donación del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

La nueva aparatología tiene un monto superior a los 24 mil dólares y reemplaza a la torre anterior, que tiene una antigüedad de 20 años.

“Con esta nueva tecnología, el servicio quirúrgico podrá trabajar con mayor precisión, calidad de imagen y seguridad para los pacientes”, indicaron desde la comuna.

Este dispositivo es fundamental para la realización de una amplia variedad de cirugías mínimamente invasivas, permitiendo diagnósticos más precisos, recuperación más rápida y menores complicaciones postoperatorias.

Entre los procedimientos que posibilita se encuentran:

- Cirugías generales: hernias, vesícula, laparotomías.

- Cirugías artroscópicas traumatológicas, como intervenciones de rodilla.

- Cirugías urológicas: cistoscopias y resecciones transuretrales (RTU).

- Cirugías ginecológicas, como ligaduras de trompa.

- Cirugías torácicas mediante toracoscopia , esenciales para diagnosticar y tratar afecciones pulmonares y pleurales (tumores, infecciones, derrames).

- Procedimientos de otorrinolaringología , como correcciones de tabique.

En pacientes oncológicos, este equipo permite extraer muestras de manera precisa para su análisis, contribuyendo a diagnósticos más certeros y oportunos.