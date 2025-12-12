El Municipio recibió una Torre Laparoscópica para el Hospital Municipal

Vía Punta Alta

La donación, que supera los 24 mil dólares, la realizó el Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

Nicolás Pereyra

12 de diciembre de 2025,

El Municipio recibió una Torre Laparoscópica de última generación donada por Puerto Rosales

Ayer se concretó la entrega de una Torre Laparoscópica para el Hospital Municipal Eva Perón, adquirida a través de una donación del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales.

La nueva aparatología tiene un monto superior a los 24 mil dólares y reemplaza a la torre anterior, que tiene una antigüedad de 20 años.

“Con esta nueva tecnología, el servicio quirúrgico podrá trabajar con mayor precisión, calidad de imagen y seguridad para los pacientes”, indicaron desde la comuna.

Este dispositivo es fundamental para la realización de una amplia variedad de cirugías mínimamente invasivas, permitiendo diagnósticos más precisos, recuperación más rápida y menores complicaciones postoperatorias.

Entre los procedimientos que posibilita se encuentran:

- Cirugías generales: hernias, vesícula, laparotomías.

- Cirugías artroscópicas traumatológicas, como intervenciones de rodilla.

- Cirugías urológicas: cistoscopias y resecciones transuretrales (RTU).

- Cirugías ginecológicas, como ligaduras de trompa.

- Cirugías torácicas mediante toracoscopia, esenciales para diagnosticar y tratar afecciones pulmonares y pleurales (tumores, infecciones, derrames).

- Procedimientos de otorrinolaringología, como correcciones de tabique.

En pacientes oncológicos, este equipo permite extraer muestras de manera precisa para su análisis, contribuyendo a diagnósticos más certeros y oportunos.

