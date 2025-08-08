Vía Punta Alta / jóvenes

El Municipio inauguró un nuevo Centro Juvenil

Funciona en el Polideportivo Municipal de calle Río Dulce 50. Funciona de lunes a viernes, de 17 a 19 horas.

8 de agosto de 2025,

Polideportivo Municipal Punta Alta.

Desde el Municipio informaron que comenzó a funcionar un nuevo Centro Juvenil para los jóvenes de 16 a 24 años del distrito.

El mismo está habilitado de lunes a viernes de 17 a 19 horas y “que busca convertirse en un espacio de referencia”, indicaron.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario y se ubica en el Polideportivo de calle Río Dulce 50.

“Tiene como objetivo brindar orientación educativa y laboral, además de ofrecer un lugar de escucha, contención y acompañamiento para que los jóvenes puedan compartir sus inquietudes, intereses y proyectos”, explicaron.

Según se supo, el Centro está integrado por un equipo interdisciplinario preparado para orientar a las y los jóvenes en la toma de decisiones informadas sobre su futuro.

“Esta nueva propuesta forma parte de una red de políticas públicas que impulsa el Municipio para garantizar espacios de participación, contención y proyección para las juventudes rosaleñas”, concluyeron.

