El Municipio entrega boletas de pago a adjudicatarios de viviendas sociales

Desde la Secretaría de Obras del Municipio informaron que se encuentran disponibles las boletas para el pago de cuotas del tercer trimestre de 2025, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. de viviendas sociales.

Abarcan los barrios: Luiggi 1 y 2, Fonavi, 27 de septiembre, Plan Federal 1 (Las Dunas) y Plan Federal 2 (Empleados de Comercio), Cooperativa y Gericke.

Podrán retirarse en el Departamento de Arquitectura, Murature 518, 2° piso en el horario de 7 a 13 horas, o bien con su numero ID podrá descargarla ingresando al siguiente link: http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/app/busqueda.php

Las mismas, emitidas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

También se brinda información sobre escrituraciones, levantamiento de hipoteca y certificados de cancelación del plan de vivienda.