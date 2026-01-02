El Municipio de Coronel Rosales conmemoró con una placa a Mónica Biassotti

El martes pasado se llevó a cabo la ceremonia de colocación del nombre de Mónica Biassotti a la sala de Protocolo y Ceremonial del Municipio de Coronel Rosales.

El proyecto fue presentado por los concejales de Unión por la Patria.

“Un homenaje sencillo, pero profundamente sentido, para quien no solo fue durante años la voz de nuestra ciudad, sino también una persona que me brindó un acompañamiento y un apoyo muy valioso en lo personal”, indicó en su red social, el intendente Aristimuño.

“Mónica, este reconocimiento, iniciativa de nuestro bloque de concejales, quizás no alcance a reflejar todo lo que tu figura representa para la comunidad rosaleña, pero fue realizado con el respeto, el cariño y la gratitud que merecés. Gracias por acompañarme en mis inicios en el puerto. Que descanses en paz”, finalizó.