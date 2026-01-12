El Hospital Penna asegura que AFA le debe más de 100 millones pesos

La presidenta de la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca denunció que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) les debe$ 108.000.000 que habían sido recaudados durante un partido solidario en marzo de 2025 y que estaban destinados a la reconstrucción del centro médico, afectado por las inundaciones que sufrió la ciudad.

El encuentro lo jugaron la Selección Mayor y la Sub 20, el pasado 20 de marzo en el estadio Tomás Adolfo Ducó del club Huracán.

María del Carmen Martí, integrante de la cooperadora del hospital, reveló que “nos dijeron públicamente que eran 701 millones y recibimos 593, no sabemos qué pasó”.

“Nosotros en la cooperadora tenemos que dejar en actas lo que pasó. Si no lo devuelven, que hagan una nota de que se lo quedaron, tenemos que dejar en actas que fue lo que pasó”, dijo.

“El problema debe resolverlo la AFA, no nosotros”, concluyó.