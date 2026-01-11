El Diario La Nueva deberá rectificar información publicada durante la última dictadura.

En el marco de la denominada causa Zona V en la que se condenaron a 16 represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico, militar y ecleciástica, el Tribunal ordenó al diario La Nueva a rectificar información brindada durante ese período

Durante el proceso judicial que comenzó en 2022, fallecieron 8 de los 32 acusados; hubo 333 víctimas y 188 testimonios.

Tras las 155 audiencias los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido, determinaron que quedó en evidencia que se trató de un diario colaboracionista durante la última dictadura militar.

Entre otras, pesan sobre el medio, acusaciones de inventar enfrentamientos cuando eran operativos por parte del mismo gobierno de facto.

Por este motivo y en caso de quedar firme la sentencia, el diario bahiense tendrá 10 días para hacer una nueva publicación con una expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueran vertidas las noticias que debe modificar.

En el 2017, Vicente Massot, quien estuvo procesado, le vendió el diario y la radio LU2 al empresario Gustavo Elías.

Bajo la nueva línea editorial, el medio afirmó: “Hoy no somos aquel diario que apoyó la dictadura militar”.