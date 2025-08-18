El destructor ARA “La Argentina” zarpa a Estados Unidos para participar del ejercicio UNITAS LXVI

El Destructor ARA “La Argentina” iniciará este lunes 18 de agosto su travesía hacia los Estados Unidos para participar del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVI, uno de los entrenamientos navales combinados más importantes del continente.

El ejercicio multinacional UNITAS LXVI se llevará a cabo entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre en los Estados Unidos de América. Durante el mismo, la unidad integrará una Fuerza Multinacional que desarrollará operaciones navales combinadas entre las Bases Navales de Mayport y Norfolk, fortaleciendo la interoperabilidad y la cooperación entre las armadas participantes.

La Conferencia de Planificación Inicial, UNITAS LXVI 2025 fue organizada por los Estados Unidos de América y se celebró en Jacksonville, Florida, EE. UU., del 10 al 14 de febrero de 2025, con la participación de los siguientes Países Socios (PN): Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Marruecos, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

“La presencia argentina en UNITAS 2025 reafirma el compromiso de la Armada Argentina con la capacitación continua, el perfeccionamiento de sus tripulaciones y la proyección de las capacidades navales del país en el ámbito internacional”, indicaron.