El Coral Punta Alta realizará su 51° Encuentro Coral Navideño

Será el sábado 20 de diciembre a las 21 hs, en la parroquia María Auxiliadora (Rivadavia 562). Entrada libre y gratuita.

Viviana Montenegro
8 de diciembre de 2025,

Coral Punta Alta

El Coral Punta Alta realizará el 51° Encuentro Coral Navideño, una tradicional propuesta cultural. Será el sábado 20 de diciembre a las 21 horas, en la parroquia María Auxiliadora (Rivadavia 562). Entrada será libre y gratuita.

Participarán: coral Punta Alta, bajo la dirección de Edgardo Matoso y el Coro de Juventud de la Iglesia Nueva Apostólica, dirigido por Natalia Calahorrano y Pablo Oviedo.

Desde la organización solicitaron, a quienes puedan, colaborar con un alimento no perecedero destinado a Cáritas Parroquial.

