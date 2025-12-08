El Coral Punta Alta realizará su 51° Encuentro Coral Navideño

El Coral Punta Alta realizará el 51° Encuentro Coral Navideño, una tradicional propuesta cultural. Será el sábado 20 de diciembre a las 21 horas, en la parroquia María Auxiliadora (Rivadavia 562). Entrada será libre y gratuita.
Participarán: coral Punta Alta, bajo la dirección de Edgardo Matoso y el Coro de Juventud de la Iglesia Nueva Apostólica, dirigido por Natalia Calahorrano y Pablo Oviedo.
Desde la organización solicitaron, a quienes puedan, colaborar con un alimento no perecedero destinado a Cáritas Parroquial.
