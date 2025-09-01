El Concejo Deliberante pide que no se permita el acceso de camiones bitrenes a Puerto Rosales

El Gobierno Nacional, dispuso la libre circulación de vehículos identificados como unidad bitrén en todos los trayectos de la Red Vial Nacional, a la que pertenecen las Rutas 229 y 249, de acceso a nuestro distrito.

Ante esta situación los concejales de Bien Común, ARI y UCR presentaron en el Concejo Deliberante por la que el cuerpo legislativo de Coronel Rosales manifestó su “rechazo a la implementación de la Resolución 1196/2025, por los riesgos viales derivados en el actual estado de las rutas nacionales”.

El concejal Lisandro Delle Donne al respecto detalló que el ANEXO III de la resolución faculta a los municipios a autorizar el ingreso de estas unidades al distrito.

“El intendente Rodrigo Aristimuño debe rechazar de plano el ingreso de estos vehículos al distrito”.

Entre los motivos fundamentales Delle Donne justificó el estado de las calles y red cloacal y el posible deterioro que sufrirían sectores como Avenida Triunvirato.