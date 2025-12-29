Vía Punta Alta

El comienzo de semana traerá 38° de temperatura

Así lo pronosticó MeteoPunta. El alivio llegará por la noche.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

29 de diciembre de 2025,

El comienzo de semana traerá 38° de temperatura
La tempatura este lunes podría trepar a los 38 grados.

El lunes traerá una jornada agobiante para comenzar la semana. Según pronosticó MeteoPunta, la máxima trepará hasta los 38 grados.

Tras una noche fresca, durante la jornada el registro térmico irá en aumento, al igual que viento que será del noroeste.

Entre las 14 y 18 Hs aparecerán algunas nubes, muestra de que sobre el final de la tarde el aire rotará al sudeste.

Sobre la noche, la temperatura se instalará alrededor de los 21 a 23 grados.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS