El comienzo de semana traerá 38° de temperatura

El lunes traerá una jornada agobiante para comenzar la semana. Según pronosticó MeteoPunta, la máxima trepará hasta los 38 grados.

Tras una noche fresca, durante la jornada el registro térmico irá en aumento, al igual que viento que será del noroeste.

Entre las 14 y 18 Hs aparecerán algunas nubes, muestra de que sobre el final de la tarde el aire rotará al sudeste.

Sobre la noche, la temperatura se instalará alrededor de los 21 a 23 grados.