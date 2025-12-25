El ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires definió el calendario escolar 2026. El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y finalizará el 22 de diciembre.

La medida fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación y aprobada por unanimidad en el Consejo General del área.

Desde la cartera educativa explicaron que la planificación anticipada apunta a garantizar previsibilidad, continuidad pedagógica y el cumplimiento de los 190 días de clases que establece la normativa nacional.

El calendario 2026 incluye además cinco Jornadas Institucionales: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra a definir por cada distrito. Estos espacios estarán destinados a la formación situada y al trabajo colectivo de los equipos docentes.