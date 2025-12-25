Vía Punta Alta / Escuela

El ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires

Confirmaron el calendario escolar. Además, el receso invernal será del 20 al 31 de julio.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

25 de diciembre de 2025,

El ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires
Calendario escolar 2026

La provincia de Buenos Aires definió el calendario escolar 2026. El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y finalizará el 22 de diciembre.

La medida fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación y aprobada por unanimidad en el Consejo General del área.

Desde la cartera educativa explicaron que la planificación anticipada apunta a garantizar previsibilidad, continuidad pedagógica y el cumplimiento de los 190 días de clases que establece la normativa nacional.

El calendario 2026 incluye además cinco Jornadas Institucionales: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra a definir por cada distrito. Estos espacios estarán destinados a la formación situada y al trabajo colectivo de los equipos docentes.

Temas Relacionados

MÁS DE Escuela
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS