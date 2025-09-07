Egresaron médicos residentes en el Hospital Naval Puerto Belgrano

El pasado viernes 29 de agosto en el salón de usos múltiples del Hospital Naval Puerto Belgrano (HNPB) se realizó la ceremonia de entrega de diplomas a los egresados de las residencias médicas durante el periodo 2024-2025.

El acto fue encabezado por el Director del HNPB, Capitán de Navío Roberto Jorge Ibáñez. Estuvieron presentes médicos militares y civiles; personal docente y de Investigación e invitados especiales.

Tras el inicio de la ceremonia, el Director del Programa Ortopedia y Traumatología, Doctor José Alfonso Chillemi brindó palabras alusivas en las que destacó: “En esta oportunidad, nos reúne el egreso de una nueva promoción de médicos de las residencias del HNPB. En el diario quehacer médico, donde nos enfrentamos a las polémicas que nos imponen los diagnósticos, las problemáticas y el entorno social local y nacional actual, aparece la actividad docente”.

“Un espíritu de esfuerzo –agregó- nos convoca a transmitir a los jóvenes conocimientos, experiencia, conciencia, empatía, responsabilidad, entre otros valores fundamentales para la formación básica de los médicos”.

Para culminar, se dirigió a los egresados expresando: “Esta etapa que finaliza es una mezcla de sensaciones: algunos de ustedes optarán por iniciar la etapa laboral con firmeza, otros seguirán formándose a nivel académico y se desenvolverán con mucha dedicación. Pueden contar con nuestra humilde colaboración en el camino médico elegido. Que la buena fortuna los guíe”.

Tras las palabras, recibieron reconocimiento los instructores, los jefes de residentes y directores de programa en las especialidades Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, y Clínica Médica. Luego se concedieron diplomas a los profesionales egresados.

Durante el cierre del acto se leyó la orden de inicio del próximo ciclo lectivo, quedando designados los instructores y jefes de residentes, así como los residentes civiles y militares.

Fuente: Gaceta Marinera