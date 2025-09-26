Vía Punta Alta / Abuso sexual

Dos enfermeros fueron condenados por la justicia federal por abusar de una compañera

El hecho se habría dado en la sede de la división medicina industrial sanidad del Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Se trata de Mauricio Ariel Monduzzi y Marcos Ariel Zaragoci.

Redacción Vía Punta Alta
Redacción Vía Punta Alta

26 de septiembre de 2025,

En el marco de un juicio en dependencia de la justicia a Federal, los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Asís, condenaron de manera condicional a dos enfermeros acusados de abusar sexualmente de una compañera en la sede de la división medicina industrial sanidad del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

Se trata de Mauricio Ariel Monduzzi y Marcos Ariel Zaragoci imputados, y llevados a juicio por abuso simple, en perjuicio de la señora MVM. Al primero le impusieron la pena de dos (2) años y tres (3) meses de prisión de ejecución condicional, mientras que al otro le impusieron dos años de prisión de ejecución condicional.

Tal como publica Canal Siete, ambos serán sometidos a reglas de conducta, a saber: someterse al patronato de Liberados, fijar y mantener el domicilio informado; abstenerse de tomar contacto y de acercarse a la victima, a menos de 200 mts. de distancia. La prohibición de contacto intencional con ellas (incluyéndose la forma telefónica, postal, redes sociales, a través de terceros, etcétera) y, en caso de encuentro accidental o fortuito, deberá evitar todo tipo de acercamiento, y tomar distancia en forma inmediata de donde ellas se encuentren; también realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público; y completar satisfactoriamente, ambos acusados, el Taller de Conversaciones sobre Perspectiva de Género y Violencias.

A los imputados se los acuso de 6 hechos, de los cuales 3 fueron probados fehacientemente, que además de la mujer en esta causa, hay denuncia de dos mujeres mas (siglas BAIA y LPC) y los hechos sucedieron entre comienzos de 2017 y marzo de 2020 y luego entre marzo de 2022 y el 6 de mayo de 2022, en la sede de la División Medicina en Espora.

Que comienza con violencia verbal, sexual y luego se fueron agravando en el tono y hechos hasta que la mujer realizo la denuncia.

Los jueces fijaron audiencia de lectura de fundamentos de la sentencia para el día 1° de octubre a la hora 13 hs

Fuente: Canal Siete

