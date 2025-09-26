Dos enfermeros fueron condenados por la justicia federal por abusar de una compañera

En el marco de un juicio en dependencia de la justicia a Federal, los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Asís, condenaron de manera condicional a dos enfermeros acusados de abusar sexualmente de una compañera en la sede de la división medicina industrial sanidad del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

Se trata de Mauricio Ariel Monduzzi y Marcos Ariel Zaragoci imputados, y llevados a juicio por abuso simple, en perjuicio de la señora MVM. Al primero le impusieron la pena de dos (2) años y tres (3) meses de prisión de ejecución condicional, mientras que al otro le impusieron dos años de prisión de ejecución condicional.

Tal como publica Canal Siete, ambos serán sometidos a reglas de conducta, a saber: someterse al patronato de Liberados, fijar y mantener el domicilio informado; abstenerse de tomar contacto y de acercarse a la victima, a menos de 200 mts. de distancia. La prohibición de contacto intencional con ellas (incluyéndose la forma telefónica, postal, redes sociales, a través de terceros, etcétera) y, en caso de encuentro accidental o fortuito, deberá evitar todo tipo de acercamiento, y tomar distancia en forma inmediata de donde ellas se encuentren; también realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público; y completar satisfactoriamente, ambos acusados, el Taller de Conversaciones sobre Perspectiva de Género y Violencias.

A los imputados se los acuso de 6 hechos, de los cuales 3 fueron probados fehacientemente, que además de la mujer en esta causa, hay denuncia de dos mujeres mas (siglas BAIA y LPC) y los hechos sucedieron entre comienzos de 2017 y marzo de 2020 y luego entre marzo de 2022 y el 6 de mayo de 2022, en la sede de la División Medicina en Espora.

Que comienza con violencia verbal, sexual y luego se fueron agravando en el tono y hechos hasta que la mujer realizo la denuncia.

Los jueces fijaron audiencia de lectura de fundamentos de la sentencia para el día 1° de octubre a la hora 13 hs

Fuente: Canal Siete