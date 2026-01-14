Vía Punta Alta

Donan 100 mil dólares para que la Universidad Nacional del Sur adquiera un microscopio

Lo hizo una empresa radicada en Coronel Suárez. La herramienta de alta complejidad era única en Bahía Blanca y se perdió en la inundación del 7 de marzo del año pasado.

Nicolás Pereyra
14 de enero de 2026,

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

La empresa Smurfit Westrock formalizó la donación de 100 mil dólares a la Universidad Nacional del Sur (UNS). Esto permitirá la reposición de un microscopio de alta complejidad, único en Bahía Blanca.

La herramienta, fundamental para la investigación y la docencia, se perdió durante la inundación que afectó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025.

Cerca de 20 egresados de diferentes profesiones y estudiantes formados en las aulas de la UNS forman parte de la sucursal de Coronel Suárez de la firma cuya casa matriz está en Irlanda.

Daniel Vega, Rector de la Universidad Nacional del Sur, resaltó que está muy contento y agradecido por la donación importante que recibieron y sobre todo“agradecido con nuestros graduados que gestionaron este recurso ante una multinacional, contentos y orgullosos por la pertenencia que tienen nuestros estudiantes con la institución”.

