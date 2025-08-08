Vía Punta Alta / Paro

Docentes de la UNS confirman un paro por 96 horas

Además desde el 18 de agosto y hasta el 7 de septiembre habrá paros rotativos de 48 horas. Entre otras cosas se reclama la recomposición salarial.

Nicolás Pereyra
8 de agosto de 2025,

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

Docentes de la Universidad Nacional del Sur anunciaron un paro por 96 horas para la próxima semana, el mismo se extenderá de lunes a jueves.

Además desde los gremios comunicaron que desde el 18 hasta el 7 de septiembre habrá paros de 48 horas semanales y rotativos.

Entre otras cosas se reclama la recomposición salarial. “Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia”, indicaron.

La medida de fuerza se debe además al “vaciamiento de las universidades por renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, a que las obras sociales caminan a la quiebra, y a que las cajas jubilatorias se licúan”, concluyeron.

::Del 11 al 16 de agosto: una semana de paro total de actividades en las 57 universidades nacionales:: 📢 Del 18 de...

Publicada por ADUNS en Miércoles, 6 de agosto de 2025

