Docentes de la UNS confirman un paro por 96 horas

Docentes de la Universidad Nacional del Sur anunciaron un paro por 96 horas para la próxima semana, el mismo se extenderá de lunes a jueves.

Además desde los gremios comunicaron que desde el 18 hasta el 7 de septiembre habrá paros de 48 horas semanales y rotativos.

Entre otras cosas se reclama la recomposición salarial. “Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia”, indicaron.

La medida de fuerza se debe además al “vaciamiento de las universidades por renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, a que las obras sociales caminan a la quiebra, y a que las cajas jubilatorias se licúan”, concluyeron.