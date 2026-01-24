Denuncian a concejal libertaria por utilizar padrón de la Agencia de Discapacidad para la campaña

La gestión del intendente peronista de Tres Arroyos, Pablo Granate, denunció penalmente a la concejal de La Libertad Avanza de Bahía Blanca, Franca Grippo, por el posible uso de datos de personas con discapacidad con fines electorales en los meses de campaña.

Grippo quedó en el centro de la escena cuando el diario La Nueva publicó una serie de chats de junio de 2025 en los que la edil estaba ofreciendo a un grupo de militantes libertarios de la Sexta sección el padrón del programa IncluirSalud.

“Tengo el padrón de Incluir Salud de toda la Sexta, dividido localidad por localidad para que puedan hacer territorio. Es información reservada, me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes”, explicó la edil bahiense.

El chat que involucra a la concejal bahiense Franca Grippo.

La presentación judicial fue realizada por la titular del área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart. “Como responsable del área y, también, como madre de un joven con retraso madurativo severo, autismo y epilepsia, me siento atravesada por la crueldad de este gobierno”, afirmó la funcionaria.

“Si tenían la información e hicieron uso indebido sabiendo que nuestros vecinos, que se atienden en el mismo hospital que ellos y que compran en el mismo supermercado, podían estar siendo citados y que podían perder la pensión, pero la usaron de forma proselitista, quiero que la Justicia investigue”, finalizó la funcionaria tresarroyense.

Fuentes: DiputadosBSAS, Pagina 12, Frente a Cano.