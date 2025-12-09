Dejó una carta para su exmujer, mató a su hijo y se suicidó

Huanguelén se convirtió en el lamentable centro de la información este martes cuando, en un camión a 150 metros del acceso a la localidad, un hombre asesinó a su hijo de 4 años y luego se suicidó. El episodio ocurrió aen la banquina de la Ruta 60.

Allí estaba detenido el camión que manejaba el padre, junto a su hijo. El hecho se desencadenó cuando el agresor, Gustavo Suárez de 48 años, llamó por teléfono a su exmujer para advertirle que estaba en su camión con el niño “y que lo iba a matar y después él se iba a suicidar”.

LA exmujer, Daiana García (35), que es sargento de la Policía y estaba franco de servicio, se comunicó con colegas y un móvil policial fue de urgencia, pero no pudo evitar el desenlace.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el camión detenido en la banquina, con el hombre ya fallecido. En su mano sostenía un arma calibre 22, marca Bersa. El niño aún agonizaba, pero murió en el traslado al hospital.

En el caso tomó intervención la UFIJ Nº 5, del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. Se investiga como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.