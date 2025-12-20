Decretan cuatro días de asueto para empleados municipales de Coronel Rosales

El intendente Rodrigo Aristimuño firmó el decreto mediante el cual se declara el asueto administrativo para empleados municipales.

Los mismos se harán efectivos los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

Durante esos días se mantendrán los servicios indispensables.

La medida exceptuó al personal de la Secretaría de Salud ocupado en labores esenciales y tengan que cubrir guardias en el Hospital Municipal “Eva Perón”, CAPS y Hogar Municipal del Anciano.

La misma situación se hizo extensiva al personal del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

Cumplirán tareas quienes ya estaban asignados a guardias en la Secretaría de Seguridad, Dirección de Tránsito, Dirección de Ambiente, Dirección de Defensa Civil, las guardias, el Servicio Local y del Área de Género, incluyendo a los agentes que dependan de la Dirección de Turismo y que se encuentren destinados a cubrir la temporada estival.