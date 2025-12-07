Vía Punta Alta / Niñez

Coronel Rosales reconocido como “Municipio Comprometido con la Niñez y la Adolescencia”

La distinción la otorga UNICEF en el marco del programa MUNA. “Es un orgullo enorme porque no es un sello más: es el resultado de un laburo sostenido y serio”, dijo el intendente Rodrigo Aristimuño.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

7 de diciembre de 2025,

Coronel Rosales reconocido como “Municipio Comprometido con la Niñez y la Adolescencia”
Coronel Rosales recibió el reconocimiento de “Municipio Comprometido con la Niñez y la Adolescencia”, otorgado por UNICEF en el marco del programa MUNA.

Días atrás Coronel Rosales recibió la distinción como “Municipio Comprometido con la Niñez y la Adolescencia”. La misma es otorgada por UNICEF, a través del programa MUNA.

Fue el intendente Rodrigo Aristimuño quien lo hizo conocer a través de su cuenta X.

“No es un sello más: es el resultado de un laburo sostenido y serio, articulando con UNICEF, Grupo Pharos y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia para mejorar cada política que impacta en la vida de nuestros jóvenes”, publicó.

Fue Lucía Mendiondo, directora de la Dirección de Niñez y Adolescencia, quien recibió la distinción en nombre del distrito.

“Viene llevando adelante una tarea impresionante junto a todo el equipo”, remarcó Aristimuño.

Temas Relacionados

MÁS DE Niñez
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS