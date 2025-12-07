Coronel Rosales reconocido como “Municipio Comprometido con la Niñez y la Adolescencia”

Días atrás Coronel Rosales recibió la distinción como “Municipio Comprometido con la Niñez y la Adolescencia”. La misma es otorgada por UNICEF, a través del programa MUNA.

Fue el intendente Rodrigo Aristimuño quien lo hizo conocer a través de su cuenta X.

“No es un sello más: es el resultado de un laburo sostenido y serio, articulando con UNICEF, Grupo Pharos y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia para mejorar cada política que impacta en la vida de nuestros jóvenes”, publicó.

Fue Lucía Mendiondo, directora de la Dirección de Niñez y Adolescencia, quien recibió la distinción en nombre del distrito.

“Viene llevando adelante una tarea impresionante junto a todo el equipo”, remarcó Aristimuño.