Coronel Rosales reconoce a sus deportistas destacados

Desde las 19 horas el estadio Armando Traini será sede de una nueva edición de la Fiesta del Deporte que organiza el Municipio de Coronel Rosales.

Alrededor de 200 deportistas de más de 30 disciplinas recibirán el recocimiento por los resultados obtenidos a lo largo del 2025.

Será momento también para reconocer a instituciones y a quienes se han destacado por su trayectoria.

Los premiados surgen de las votaciones y recomendaciones de otros deportistas, entrenados y periodistas locales, quienes votaron a aquellos destacados de la presente temporada.