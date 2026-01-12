Coronel Dorrego: recuperan 25 toneladas de material reciclable

A través de una cooperativa, en Coronel Dorrego lograron cargar y enviar 25 toneladas de material recuperado desde la planta de separación de residuos municipal.

Las tareas consistieron en la clasificación, carga y comercialización de nylon, cartón, papel, plástico, aluminio y chapa, materiales que serán destinados al reciclaje industrial para la fabricación de nuevos productos.

Desde la Dirección de Servicios del Municipio dorrenguense destacaron que es “fundamental la separación en origen por parte de los vecinos. Esta acción resulta clave para el éxito del sistema”.

“Esta importante cantidad de residuos recuperados representa un beneficio directo para el ambiente y para la economía circular local, ya que evita que toneladas de materiales terminen en el basural municipal”, agregaron.