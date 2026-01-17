Continúa el recambio del sistema cloacal en Punta Alta. El Municipio de Coronel Rosales informó sobre el avance en la transformación de la infraestructura de la obra.

“Es un conjunto de obras y proyectos que buscan dar respuesta a una demanda histórica y resolver problemáticas estructurales que el sistema arrastra desde hace décadas”, indicaron.

El Intendente Rodrigo Aristimuño recibió en el Municipio al equipo técnico de la Autoridad del Agua (ADA), quienes recorrieron la planta depuradora de la ciudad y avanzaron en el análisis de la próxima inversión que se realizará para continuar fortaleciendo el sistema cloacal local.

“Posteriormente, las autoridades visitaron la obra que se ejecuta en calle Irigoyen, entre Murature y Espora, donde se lleva adelante el recambio del colector principal de 500 mm, una cañería instalada en 1949. Se trata de una intervención clave, ya que solo un tramo de ese colector había sido renovado por primera vez en 1996″, agregaron.

“La obra actual representa una inversión de $87.706.080 + IVA y permitirá dar alivio a una amplia zona de la ciudad”, continuaron.

“A estas tareas se suman dos nuevas obras próximas a licitarse, que contemplan el recambio de colectores cloacales en las intersecciones de Jujuy y Buenos Aires, Jujuy y Catamarca, y Jujuy y San Luis, con una inversión total de $125.167.191,80 + IVA, reforzando de manera integral el sistema cloacal”, finalizaron.