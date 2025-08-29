Condenaron a un hombre por vender cocaína y marihuana en Punta Alta

El Tribunal Oral Criminal N.º 2 condenó -en juicio abreviado- a Javier Santiago González a la pena de 4 años de prisión por haber comercializado cocaína y marihuana en Punta Alta y por haber tenido droga en su domicilio cuando se realizó un allanamiento ordenado por la justicia.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, González vendió droga entre el 1 de septiembre de 2023 y el 9 de abril de 2024 en puntos preacordados.

La causa inició, en marzo de 2024 cuando se detectaron comunicaciones que lo vinculan con la venta de estupefacientes, en el examen de visualización que se realizaba en el marco de otra causa por la que se encuentra condenado Julián Rodríguez.

En esas conversaciones Javier González aludía a montos de dinero, a la reacción de los compradores (“Los clientes como loco, todos pidiéndome”, “Me escribieron todos a los q les vendí”, “ya hice 4g”, “tengo flore, merca, todo”), a la cantidad de estupefacientes y la modalidad de entrega (tengo envío, tengo q llevar una), entre otras cuestiones de interés.

Es por eso que el 9 de abril de 2024 se allanó la vivienda, se secuestró marihuana, restos de cocaína y los teléfonos celulares, que fueron peritados por personal de la División de Criminalística de Gendarmería.

En el informe se detallan nuevas comunicaciones que demuestran el fin de comercialización y la comercialización de estupefacientes por parte de González, en donde, por ejemplo, indica que la sustancia que vendió es “Critical haze”, que lo que vende cuesta “7k el g”, “Calidad”, pasa su alias para transferencias por billeteras digitales, refiere “Necesito la balann” o le refiere a su cliente que esta vez la droga es de mejor calidad que la que le vendió con anterioridad (“alta calidad amigo nada q ver con la otra”, “Queres que te deje algo” “Para compensar lo del otro día”).

Durante la investigación, se determinó que el hombre investigado registraba autorización del REPROCANN para el cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor y que de la sustancia incautada en la casa del investigado, se podrían producir 4.244 dosis umbrales, lo que excede ampliamente lo permitido por el registro.

