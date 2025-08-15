Condenaron a tres personas por venta de cocaína en Punta Alta

El Tribunal Oral Criminal N.º 1 condenó -en juicio abreviado- a Rubén Abel Juárez a la pena de 5 años de prisión, a Víctor Emanuel Tolaba a 4 años y 6 meses de prisión; y a Rocío Ayelén Méndez a 4 años de prisión por tenencia y comercialización de estupefacientes en Punta Alta.

La causa, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero titular de la UFIJ N° 19, se inició en Junio del año 2024 cuando efectivos realizaban un operativo en inmediaciones de calle Pedro Pico camino a Puerto Rosales, e interceptaron a varias personas que circulaban en un Chevrolet Corsa donde encontraron varios envoltorios con cocaína.

Más tarde se realizaron allanamientos y análisis de teléfonos celulares de los acusados, el cual permitió obtener numerosas conversaciones que acreditan tanto el comercio como la “sociedad” que mantenía Juárez con Tolaba que los vinculan con la comercialización de droga en nuestra ciudad.

Juárez fue condenado por dos hechos de tenencia y uno de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente para su consumo, Tolaba por tenencia y comercialización; y Méndez fue penada en relación al delito de comercialización de estupefacientes.

