Condenaron a prisión a un bombero de Dorrego que abusó de una subordinada

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó al bombero Juan Carlos Reyes a la pena de 2 años de prisión, de ejecución condicional, por haber abusado de una compañera de trabajo, de menor rango, dentro del cuartel al que ambos pertenecían en Coronel Dorrego.

Además, se le impuso reglas de conducta que deberá cumplir por el término de 4 años, entre las que se encuentran someterse al Patronato de Liberados, fijar residencia -de la que no podrá ausentarse durante 24 horas sin previo aviso-, ni acercarse o tomar contacto con la víctima por ninguna vía.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2020, cuando la mujer se encontraba en la sede de calle Italia al 500 de esa ciudad, donde había sido citada por su superior jerárquico, con grado de Ayudante de Primera.

En esas circunstancias, Reyes la tomó por la por la fuerza y la sometió a tocamientos, en contra de su voluntad.

La víctima pudo procesar lo que había vivido con el correr de los días y realizó la denuncia en enero de 2021, por temor a que Reyes tomara represalias contra su persona y porque ya había vivido otras situaciones violentas con el hombre.

Reyes fue condenado por el delito de abuso sexual simple.

Fuente: Agencia de Noticias Judiciales