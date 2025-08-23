Condenaron a dos personas por vender cocaína en Punta Alta

El Tribunal Oral Criminal N.º 1 condenó en juicio abreviado, a María Soledad Alcaráz y a Gonzalo Federico Perrota a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, por haber vendido cocaína en Punta Alta.

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, los acusados comercializaron estupefacientes, al menos, en el período comprendido entre el 8 de febrero de 2024 y el 3 de julio de ese mismo año en el domicilio de calle Chubut 527.

Además, coordinaban citas en puntos preacordados para la entrega de estupefaciente, cuyo pago se llevaba a cabo utilizando habitualmente la cuenta de Mercado Pago.

La causa se inició con un informe de la UFIJ N° 15 donde una persona informa que Alcaráz tiene problemas con los vecinos por disturbios y venta de drogas.

Posteriormente desde la UFIJ N.º 19, se realizó el examen de visualización de los dispositivos secuestrados a Néstor Damián González Mori y se encontraron comunicaciones que vinculan a Alcaráz y Perrotta con la venta de estupefacientes.

Por último, surgió una conversación vinculada a Alcaráz en la causa por la que fue condenado Julián Rodríguez.

A raíz de eso, se efectuó el allanamiento de su vivienda y se procedió al secuestro de dispositivos celulares que fueron analizados por personal de la fiscalía donde surgieron nuevas comunicaciones vinculadas a infracciones a la ley de drogas y el contacto de la mencionada con Pablo Frank.

También, se agregó un informe respecto a que Alcaráz fue exonerada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 17 de noviembre de 2018, por haber proporcionado en forma imprudente a particulares, información de la que tenía conocimiento en razón de su cargo.

Alcaráz y Perrota fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores.

Fuente: ANJ