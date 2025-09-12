Concierto por el 50° aniversario del Coral Punta Alta

El sábado 27 de septiembre no será una noche más para el Coral Punta Alta, que con una gala celebrará sus Bodas de Oro.

Con motivo del 50° aniversario, la agrupación brindará un concierto en el Teatro Colón a partir de las 20 horas.

Bajo la dirección de Eduardo Matoso la formación actual del coro, junto a ex directores, integrantes y solistas invitados ofrecerán un variado repertorio.

Luisa Keimers en piano y Javier Mendigochea en bandoneón, serán músicos que participarán en el principal escenario puntaltense.

Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro.