Concierto por el 50° aniversario del Coral Punta Alta

Será el 27 de septiembre en el Teatro Colón a partir de las 20 horas.

12 de septiembre de 2025,

El Coral Punta Alta realizará un concierto por su 50° aniversario.

El sábado 27 de septiembre no será una noche más para el Coral Punta Alta, que con una gala celebrará sus Bodas de Oro.

Con motivo del 50° aniversario, la agrupación brindará un concierto en el Teatro Colón a partir de las 20 horas.

Bajo la dirección de Eduardo Matoso la formación actual del coro, junto a ex directores, integrantes y solistas invitados ofrecerán un variado repertorio.

Luisa Keimers en piano y Javier Mendigochea en bandoneón, serán músicos que participarán en el principal escenario puntaltense.

Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro.

