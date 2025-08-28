Vía Punta Alta

Con una Noche de Gala, Puerto Rosales comienza la celebración del 117° aniversario

Será esta noche en el Teatro Colón, con entradas gratuitas. Las actividades previstas para el domingo fueron suspendidas.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

28 de agosto de 2025,

Con una Noche de Gala, Puerto Rosales comienza la celebración del 117° aniversario

Hoy será la “Noche de Gala” en el Teatro Colón, darán comienzo las actividades por la celebración del 117° aniversario de Puerto Rosales.

Se presentarán Los Picadores, Marina Gómez & Ramiro Belmonte, Nora Roca y el Víctor Volpe Trío.

Si bien no se confirmó el horario de comienzo de los espectáculos; desde la organización se informó que la sala abrirá a las 19:30.

De 10 a 12 horas están disponibles entradas gratuitas para quienes quieran asistir.

En tanto, las actividades previstas para el domingo fueron suspendidas.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS