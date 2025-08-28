Con una Noche de Gala, Puerto Rosales comienza la celebración del 117° aniversario

Hoy será la “Noche de Gala” en el Teatro Colón, darán comienzo las actividades por la celebración del 117° aniversario de Puerto Rosales.

Se presentarán Los Picadores, Marina Gómez & Ramiro Belmonte, Nora Roca y el Víctor Volpe Trío.

Si bien no se confirmó el horario de comienzo de los espectáculos; desde la organización se informó que la sala abrirá a las 19:30.

De 10 a 12 horas están disponibles entradas gratuitas para quienes quieran asistir.

En tanto, las actividades previstas para el domingo fueron suspendidas.