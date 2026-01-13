Políticos y vecinos formarán parte de la “Mesa del Agua”

Autoridades de la provincia de Buenos Aires se comprometieron a conformar la “Mesa del Agua”, en Coronel Rosales, en medio de la crisis que atraviesa este servicio en el distrito.

La información la brindaron Pablo Gómez (La Libertad Avanza), y Daniel Medina (Bien Común), ambos participantes de la audiencia pública convocada por ABSA ante el próximo aumento tarifario.

La Mesa del Agua, estará conformada por representantes de todos los espacios políticos y vecinos. Una estructura similar ya funciona en Bahía Blanca.

“Esto permitirá el diálogo entre las partes y con la empresa. Nos parece positivo que ABSA este predispuesta a participar de esta iniciativa. Vamos a coordinar con concejales de todos los partidos”, explicaron los ediles.

Gómez y Medina indicaron que en ocasión de la audiencia pública entregaron a autoridades de la empresa, las firmas registradas en el petitorio que elevaron los vecinos.

“Más allá de los anuncios tiene que haber respuestas, transparencia y responsabilidad. La empresa no responde pedidos de informes básicos, pero desde el Concejo Deliberante. Esperamos también que podamos trabajar positivamente con el Municipio y el Ejecutivo en esta nueva instancia”, finalizaron los concejales.