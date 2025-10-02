Comienza una nueva edición del festival de cine de terror “1.000 Gritos”

A partir de mañana Punta Alta podrá disfrutar de una nueva edición del Festival Nacional de Cine Fantástico y de Terror “1000 Gritos”, se extenderá durante todo el finde semana.

Se trata de la 14° versión de este clásico de la agenda cultura rosaleña.

Las sedes serán la Biblioteca Juan Bautista Alberdi (Rivadavia 353) y el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128).

El primer film en ver pantalla será “Nadie va a escuchar tu grito”, dirigida por Mariano Cattaneo, a partir de las 18 horas en Brown 128. Esta ambientada en la Argentina durante el Mundial 1990.

Ya en sábado, en la Biblioteca Alberdi a partir de las 16 comenzarán las actividades que incluirán un taller de cine punk, actividades infantiles, presentación del libro “El monte nos cría” (César Zavatti) y una intervención de Academia X.

Las películas comenzarán a las 18 con la presentación de “Gritos de España”, para luego dar paso a los cortos.

“7 Vidas” (de Alejo Rébora) es el largometraje invitado y también se llevará a cabo la Muestra Nacional de Cortometrajes I.

El domingo los talleres iniciarán a las 16 horas en la Biblioteca Alberdi para, posteriormente dar paso largometraje invitado: “Doctor Cerebro” (de Pablo Parés) y la Muestra Nacional de Cortometrajes II, la segunda parte de la Competencia Nacional de Cortos.

El festival finalizará con la entrega de premios

La programación completa