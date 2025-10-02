Comienza una nueva edición del festival de cine de terror “1.000 Gritos”

Vía Punta Alta

El evento de alcance nacional tendrá como estreno un largometraje ambientado en la Argentina del mundial del 90.

Nicolás Pereyra

2 de octubre de 2025,

Mañana comienza el Festival de Cine 1.000 Gritos.

A partir de mañana Punta Alta podrá disfrutar de una nueva edición del Festival Nacional de Cine Fantástico y de Terror “1000 Gritos”, se extenderá durante todo el finde semana.

Se trata de la 14° versión de este clásico de la agenda cultura rosaleña.

Las sedes serán la Biblioteca Juan Bautista Alberdi (Rivadavia 353) y el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Brown 128).

El primer film en ver pantalla será “Nadie va a escuchar tu grito”, dirigida por Mariano Cattaneo, a partir de las 18 horas en Brown 128. Esta ambientada en la Argentina durante el Mundial 1990.

Ya en sábado, en la Biblioteca Alberdi a partir de las 16 comenzarán las actividades que incluirán un taller de cine punk, actividades infantiles, presentación del libro “El monte nos cría” (César Zavatti) y una intervención de Academia X.

Las películas comenzarán a las 18 con la presentación de “Gritos de España”, para luego dar paso a los cortos.

“7 Vidas” (de Alejo Rébora) es el largometraje invitado y también se llevará a cabo la Muestra Nacional de Cortometrajes I.

El domingo los talleres iniciarán a las 16 horas en la Biblioteca Alberdi para, posteriormente dar paso largometraje invitado: “Doctor Cerebro” (de Pablo Parés) y la Muestra Nacional de Cortometrajes II, la segunda parte de la Competencia Nacional de Cortos.

El festival finalizará con la entrega de premios

La programación completa

🎬👁️‍🗨️ ¡Llega la XIV edición del Festival de Cine Fantástico y de Terror 1000 Gritos! 📅 Te presentamos la Programación...

Publicada por Festival 1000 Gritos en Miércoles, 1 de octubre de 2025
