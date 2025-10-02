Comerciantes de Punta Alta solicitaron la prohibición de ferias y showrooms. El proyecto de ordenanza fue presentado en el Concejo Deliberante.

“Hoy nos reunimos con el presidente del HCD, Pablo Gomez, quien nos recibió muy amablemente, para presentarle nuestro proyecto de ordenanza para regularizar la competencia desleal en showrooms y ferias ilegales”, indicó en su red social Matias Ippoliti.

“Los ejes son claros: Prohibición de ferias y ventas en domicilios sin habilitación comercial. Prohibición de showrooms en viviendas con atención al público, salvo habilitación comercial ”, agregó.

“Los comerciantes formales pagamos impuestos, cumplimos con habilitaciones y requisitos exigentes (seguridad, higiene, planos, inspecciones, alquileres) y sostenemos empleo (sueldos y aportes) e inversión. Cuando se permite la venta sin habilitación ni controles, se genera una ventaja injusta que perjudica al comercio local y a toda la comunidad”, continuó.

“Esta iniciativa ya cuenta con el apoyo firmado de más de 40 comerciantes de la ciudad. No pedimos privilegios: pedimos reglas claras y que se cumplan. Por eso solicitamos a todos los bloques del Concejo un tratamiento urgente y con paso por comisión. Vamos a seguir de cerca cada instancia porque defender al comercio formal es defender la ciudad”, finzalió.