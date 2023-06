El lunes comenzó la etapa Municipal de los Torneos Bonaerenses con las competencias de bádminton en juveniles que se disputaron en el “Polideportivo Islas Malvinas” ubicado en Formosa y Tierra del Fuego.

El inicio de las actividades estuvo a cargo de las categorías Sub 16 femenino y Sub 18 masculino.

Durante la primera semana las competencias continuarán en dependencias del municipio.

Hoy se disputará el futsal Sub 18 en el mismo “Poli”. El jueves habrá handball sub 18 y futsal Sub 14, en el Polideportivo de Río Dulce, mientras que el viernes los torneos volverán al “Islas Malvinas” para el futsal Sub 16.

La instancia municipal en juveniles se desarrollará durante el mes de junio, mientras que los adultos mayores anotados en deportes competirán en el mes de julio.

La etapa final en Mar del Plata será en la segunda quincena de septiembre.

Coronel Rosales superó los 1.000 inscriptos.