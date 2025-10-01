Vía Punta Alta / Dengue

Comenzó la campaña de fumigación en Coronel Rosales

Los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y, en caso de suspensión, se retomarán desde el punto donde se hayan interrumpido.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

1 de octubre de 2025,

Fumigación en Punta Alta

Esta semana comenzó el cronograma de fumigación, que abarcará distintas zonas del distrito. Los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y, en caso de suspensión, se retomarán desde el punto donde se hayan interrumpido.

Zonas y barrios incluidos

  • Zona 1: Albatros XIV, XV, XX, XXVII, Gaudi, Municipal, ATE VII, Millenium, Marisol yPolideportivo Río Dulce.
  • Zona 2: Gottling, Centenario, 27 de Septiembre, Las Dunas, Empleados de Comercio,Luiggi I y II, ATEPAM I, II y III, Gericke, Luz y Fuerza y Cementerio.
  • Zona 3: Norte, Parque San Martín, El Castillo y Boulevard Avellaneda.
  • Zona 4: Centro, Cooperativa, Albatros V, Estación Solier, FISNA, Club Sporting, Centro deVeteranos, Casa del Niño y Club Juventud.
  • Zona 5: Ciudad Atlántida, ATE V y VI, FONAVI, Congreso y Los Rosales.
  • Zona 6: Sector delimitado por Av. Triunvirato, Camino a Arroyo Pareja, Av. Tucumán y 1º deMayo.
  • Zona 7: El Trébol y Barrio Laura.
  • Zona 8: Nueva Bahía Blanca, ATE III, IV y VII, Los Álamos, Altos de Punta Alta y SanCayetano.
  • Zona 9: Mersich, El Porvenir, Villa del Mar y Villa General Arias.
  • Zona 10: Localidades de Bajo Hondo (incluido Calderón) y Pehuen Co.

Cronograma mensual inicial

  • 1° semana (29/09 al 03/10): Zonas 1, 2 y 3.
  • 2° semana (06/10 al 10/10): Zonas 4, 5 y 6.
  • 3° semana (13/10 al 17/10): Zonas 7, 8 y 9
  • 4° y 5° semana (20/10 al 31/10): Zona 10 (refuerzo durante el período estival).

“Desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos, manteniendo limpios los patios, evitando acumulación de agua y residuos, y permitiendo así que las tareas de fumigación sean más efectivas”, indicaron.

