Cine gratuito para toda la familia en Punta Alta

Será este viernes 5 de septiembre a las 20 hs en el salón de la Capilla Virgen Niña (25 de Mayo e Islas Orcadas). Proyectarán la película “Lilo y Stitch”.

Viviana Montenegro
3 de septiembre de 2025,

Lilo y Stitch

Este viernes 5 de septiembre a las 20 hs en el salón de la Capilla Virgen Niña (25 de Mayo e Islas Orcadas) se proyectará gratuitamente la película “Lilo y Stitch”.

El cine con entrada libre y gratuita para toda la familia es una iniciativa del grupo juvenil Anawín de la institución católica. Además, habrá servicio de cantina.

Pensamos este espacio especialmente para que todos tengan la oportunidad de disfrutar libremente de la función, para que ninguno se quede sin la posibilidad de ir al cine, por eso es una propuesta gratuita”, manifestaron.

