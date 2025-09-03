Cine gratuito para toda la familia en Punta Alta

Este viernes 5 de septiembre a las 20 hs en el salón de la Capilla Virgen Niña (25 de Mayo e Islas Orcadas) se proyectará gratuitamente la película “Lilo y Stitch”.

El cine con entrada libre y gratuita para toda la familia es una iniciativa del grupo juvenil Anawín de la institución católica. Además, habrá servicio de cantina.

“Pensamos este espacio especialmente para que todos tengan la oportunidad de disfrutar libremente de la función, para que ninguno se quede sin la posibilidad de ir al cine, por eso es una propuesta gratuita”, manifestaron.