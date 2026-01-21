Ciclismo: Matías Pollio ganó la primera fecha del nocturno de Río Colorado

El ciclista puntaltense Matías Pollio comenzó de la mejor manera el 2026, lo hizo imponiéndose en la primera competencia disputada en la pista Dany Pichirillo de Río Colorado, en lo que fue la jornada inaugural del nocturno de pista que se disputa en esa ciudad.

Pollio se impuso tanto en las pruebas de eliminación, como en la de 100 vueltas puntuables.

Competencias de eliminación:

1 - Matías Polio (6 puntos)

2- Joaquín Peñagaricano (5 puntos)

3 - Alex Poblete (4 puntos)

4 - Pablo Mercuri (3 puntos)

5 - Marcelo Cardoso (2 puntos)

6 - Julián Peñagaricano (1 punto)

En tanto que en las 100 vueltas puntuables las ubicaciones fueron las siguientes:

1 -Matías Polio (6 puntos)

2 - Marcelo Cardoso (5 puntos)

3 - Andrés Llavel (4 puntos)

4 - Joaquín Peñagaricano (3 puntos)

5 - Federico Antual (2 puntos)

6 - Néstor Huaquil (1 punto)