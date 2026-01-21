Vía Punta Alta

Ciclismo: Matías Pollio ganó la primera fecha del nocturno de Río Colorado

El puntaltense se adjudico la jornada inaugural del campeonato. La segunda programación se disputará el 31 de enero.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

21 de enero de 2026,

Ciclismo: Matías Pollio ganó la primera fecha del nocturno de Río Colorado
El puntaltense Matías Pollio ganó la primera fecha del nocturno de pista en Río Colorado.

El ciclista puntaltense Matías Pollio comenzó de la mejor manera el 2026, lo hizo imponiéndose en la primera competencia disputada en la pista Dany Pichirillo de Río Colorado, en lo que fue la jornada inaugural del nocturno de pista que se disputa en esa ciudad.

Pollio se impuso tanto en las pruebas de eliminación, como en la de 100 vueltas puntuables.

Competencias de eliminación:

1 - Matías Polio (6 puntos)

2- Joaquín Peñagaricano (5 puntos)

3 - Alex Poblete (4 puntos)

4 - Pablo Mercuri (3 puntos)

5 - Marcelo Cardoso (2 puntos)

6 - Julián Peñagaricano (1 punto)

En tanto que en las 100 vueltas puntuables las ubicaciones fueron las siguientes:

1 -Matías Polio (6 puntos)

2 - Marcelo Cardoso (5 puntos)

3 - Andrés Llavel (4 puntos)

4 - Joaquín Peñagaricano (3 puntos)

5 - Federico Antual (2 puntos)

6 - Néstor Huaquil (1 punto)

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS