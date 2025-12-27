Ciclismo: Matías Pollio despidió el año de la mejor manera

Matías Pollio cerró su muy buen 2025 de la mejor manera al imponerse en la competencia de Rural Bike desarrollada en Laprida, en lo que fue el comienzo de la temporada veraniega en ese distrito.

Matías Pollio ganó la general de la tercera y última fecha del Regional Lapridense con un tiempo de 1h42m46s; seguido a su rueda por el bahiense Pablo Mercuriy por el ushuaiense Gonzalo Pasdevicellien tercer lugar.

Nuestra ciudad también estuvo representada por Gustavo Berger 34° (1° en Máster D1) y José Luis Barrera concluyó 48° (4° en Máster D1).