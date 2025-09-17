Ciclismo: destacada actuación de puntaltenses en el velódromo de Bahía Blanca

El puntaltense Matías Pollio se adjudicó la tercera prueba del año que se disputó en el velódromo de Bahía Blanca; en tanto que Carlos Aguilar, también de nuestra ciudad, finalizó tercero.

La fecha fue en homenaje a a Benito Echarte y Luis Gherzi (expresidentes del club Pedal Bahiense) y correspondió a la 6ª progamación del calendario anual.

Pollio repitió el éxito que ya había alcanzado en mayo del corriente año en el Parque de Mayo de la vecina ciudad.

Además hubo una destacada participación de Juan Rau, que ganó en Master “C” y “D”, categoría en la que también participaron Gustavo Berger y Miguel Morello.

La cuarta programación de pista se desarrollará el venidero domingo 28 a partir de las 14.