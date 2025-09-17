Vía Punta Alta / Ciclismo

Ciclismo: destacada actuación de puntaltenses en el velódromo de Bahía Blanca

Matías Pollio fue el gran ganador de la jornada, mientras que Carlos “Pico” Aguilar finalizó tercero. Juan Rau ganó en Master “C” y “D”. También compitieron Gustavo Berger y Miguel Morello.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

17 de septiembre de 2025,

Ciclismo: destacada actuación de puntaltenses en el velódromo de Bahía Blanca
Matías Pollio ganó la tercera fecha del en el velódromo de Bahía Blanca.

El puntaltense Matías Pollio se adjudicó la tercera prueba del año que se disputó en el velódromo de Bahía Blanca; en tanto que Carlos Aguilar, también de nuestra ciudad, finalizó tercero.

La fecha fue en homenaje a a Benito Echarte y Luis Gherzi (expresidentes del club Pedal Bahiense) y correspondió a la 6ª progamación del calendario anual.

Pollio repitió el éxito que ya había alcanzado en mayo del corriente año en el Parque de Mayo de la vecina ciudad.

Además hubo una destacada participación de Juan Rau, que ganó en Master “C” y “D”, categoría en la que también participaron Gustavo Berger y Miguel Morello.

La cuarta programación de pista se desarrollará el venidero domingo 28 a partir de las 14.

Temas Relacionados

MÁS DE Ciclismo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS