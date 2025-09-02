Charla gratuita “Lactancia más allá del primer mes y RCP pediátrico”, en Punta Alta. Será este viernes 5 de septiembre de 14 a 16 hs en Brown 128 (1º piso).

“En esta charla hablaremos sobre: Cómo transitar la lactancia después de la etapa inicial: crisis de crecimiento, extracción, mitos sobre la producción de leche, sueño y alimentación complementaria. Nociones básicas de RCP pediátrico y maniobra de Heimlich, para actuar con seguridad en una situación de emergencia”, indicaron desde la organización.

La actividad estará a cargo de la puericultora Valeria Velázquez (M.P. 145854) y la participación especial del Doctor Facundo Tresarrieu (Neonatólogo y Pediatra, M.P. 2647).

Actividad gratuita con inscripción previa. Llevar lapicera y anotador.

Inscripciones en: https://forms.gle/V6f5qtZVVFYG3zJEA