Este jueves 27 de abril a las 17 hs en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de calle De la Madre 1080 (barrio Atepam y Luiggi) se llevará acabo una charla gratuita en Punta Alta: “Duelo Perinatal. Cuando lo planeado no se concreta” .

La jornada es abierta a todo el público y solicitan donación de un alimento no perecedero. Disertará la Lic. Natalia Novaro.

“Hemos organizado una nueva jornada. Esta vez nos toca un tema complejo pero dolorosamente frecuente, “𝗗𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹”. Ésta es una situación que nadie quiere pensar ni afrontar. Socialmente invisibilizado, genera cierta incomodidad hablar. Por eso, hemos pensado en este encuentro para brindar las herramientas para afrontarlo o ayudar a transitarlo”, indicaron los organizadores de Neonatología Hospital Eva Perón Punta Alta.

“Es gratuita y abierta a la comunidad, y también a profesionales de la salud que quieran sumarse. Lo único que pedimos, de lo posible, contribuir con alimentos no perecederos, para donar a comedores de nuestra ciudad”, agregaron.