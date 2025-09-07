Vía Punta Alta / Eventos

Cena Show para ayudar a los Scouts Coronel Rosales a comprar equipamiento

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a las 21.30 hs en el salón de Urquiza 375. Contacto: 2932-479753 (Celeste).

Viviana Montenegro

Los Scout Coronel Rosales realizan sus actividades en el predio de calle Salta 262 del barrio Nueva Bahía Blanca en la ciudad de Punta Alta.

Para poder realizar sus campamentos organizaron una cena show para el próximo sábado 13 de septiembre a las 21.30 hs en el salón de Urquiza 375. Contacto para adquirir tarjetas: 2932-479753 (Celeste).

El objetivo es reunir los fondos para adquirir carpas y materiales para los campamentos”, indicaron

El costo de la entrada es de 30.000 pesos. El menú está compuesto por empanadas, pollo al disco, postre y bebida. Además habrá servicio de cantina.

