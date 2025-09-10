Capturan en Punta Alta a un hombre condenado por narcotráfico

Un hombre condenado por narcotráfico fue capturado este martes en Punta Alta, en un operativo desarrollado por la División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca de la Policía Federal.

Se trata de Elvio Hoppe (47), quien fue condenado a la pena de cinco (5) años por comercialización de estupefacientes. La medida fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. Su condena quedó firme en un proceso que data del año 2019 por narcotráfico en nuestra ciudad.

Hoppe permanecerá alojado en la DUOF Bahía Blanca de la Policía Federal hasta su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

Fuente: La Brújula