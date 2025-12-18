Buscan reducir el gasto en el consumo energético en dependencias municipales

Desde Bien Común presentaron un proyecto que promueve el ahorro y uso eficiente de la Energía en los edificios públicos municipales del Partido de Coronel Rosales.

“La propuesta incluye el reemplazo paulatino de luminarias en los edificios públicos municipales por otras basadas en la tecnología LED que, con muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con alto rendimiento; el uso racional de la energía en cuanto a electrodomésticos y equipos de aire acondicionado en las dependencias municipales; y el aprovechamiento de energías renovables en edificios e instalaciones públicas, generando energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos u otros de fuente renovable”, indicaron.

“Queremos desarrollar una política pública que trascienda gobiernos y priorice un mayor control de lo que gasta el municipio en el pago del gas y la energía eléctrica. Priorizando, en primer lugar, ahorrar en lo que se paga y en segundo termino sostener la eficiencia en el consumo. Para eso es necesario control, austeridad y planificación. Esto que puede parecer lejano a las falencias en los barrios tiene absoluta lógica. Un Municipio que sea eficiente en el manejo del gasto va a tener mayores recursos disponibles para responder a las demandas de la comunidad”, afirmó el concejal Daniel Medina, impulsor de la propuesta.

Medina remarcó que múltiples municipios de todo el País ya cuentan con ordenanzas de este tipo y sus resultados son públicos y consensuados entre oficialismo y oposición.