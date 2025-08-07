Buena convocatoria en la Jornada de Concientización y Educación Vial

Organizada por el Municipio en colaboración con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), se realizó una Jornada de Concientización y Educación Vial.

Por este motivo el estadio “Armando Traini” del club Altense recibió a alumnos e 4°, 5° y 6° año de distintas escuelas secundarias del distrito.

Se utilizaron simuladores de conducción y cascos de realidad virtual, herramientas innovadoras que permiten una experiencia inmersiva para reflexionar sobre la seguridad vial desde una perspectiva educativa.

“Es una propuesta interactiva y muy bien recibida, con simuladores, realidad virtual y experiencias inmersivas que permiten reflexionar sobre la seguridad vial de una forma distinta, moderna y cercana a los jóvenes”, indicaron desde la comuna.

“Escuchar a los chicos contar lo que se llevan de esta jornada nos reafirma la importancia de sumar herramientas y espacios educativos que realmente impacten”, agregaron.