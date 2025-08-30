Básquet: tres victorias puntaltenses en la noche del viernes

Con tres victorias puntaltenses se desarrolló la segunda fecha del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

En nuestra ciudad hubo triunfos de Ateneo y Los Andes. Pellegrini se trajo el partido disputado en Bahía Blanca, mientras que Espora en nuestra ciudad y Altense como visitante, perdieron.

Ateneo 77 - Comercial 66

Segunda victoria del equipo de Alexis Amarfil que es uno de los equipos que ganó ambos compromisos en el arranque.

Apoyado en el goleo de Franco Percello (20), Julián Ripoll (19) y Juan Ignacio Bellozas (14), el celeste tuvo un sólido andar a lo largo del partido para subirse al lote de punteros en las primeras jornadas.

Los Andes 84 - La Falda 73

El estadounidense James Danzey fue el líder del equipo de Enrique Moreno que en todo momento mandó en el partido. Con 18 puntos y 11 rebotes el estadounidense cerró una buena planilla.

Mauro Véliz fue el goleador del equipo con 20 unidades.

Velocidad 71 - Pellegrini 89

Buen triunfo a domicilio del azulgrana que le permite recuperarse de la derrota de la primera fecha.

Juan Ignacio Castro, otro vez llegando desde el banco, sobresalió con 23 puntos y 4 de 6 en lanzamientos libres. A él se sumó Gastón Chávez, que aportó 21 puntos.

El Nacional 76 - Altense 65

No la pasó bien el equipo de Punta Alta, ante un rival que siempre estuvo al frente del partido.

Braian Baier con 11, fue el titular más destacado. Desde el banco llegaron 12 de Lautaro Jaimes y 10 de Iván Gómez Lepez, pero no alcanzaron para complicar a un sólido rival.

Espora 74 - Independiente 77

Buen partido en el José Galié del club Comandante Espora. En un final cerrado, Juan Pablo Morán volvió a aparecer en Independiente para cerrar la victoria para el visitante.

En el equipo puntaltense Sacomani aportó 16, Lera y Durand 15, en tanto que Pérez sumó 14.

El resto de la fecha: Barrio Hospital 76 - Sportivo 89; Barracas 56 - Argentino 75 y Whitense 58 - Bahía Basket 72.