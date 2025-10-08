Básquet: otra vez Ateneo fue el único puntaltense ganador en la fecha

Ateneo, el único equipo puntaltense que fue visitante por la fecha 12 del torneo de Segunda, fue el equipo de nuestra ciudad que ganó.

En contrapartida, en Punta Alta hubo derrotas de Altense, Comandante Espora, Los Andes y Pellegrini.

La Falta 70 - Ateneo 71

Sin Julián Ripoll, el celeste tuvo mucho trabajo como visitante para derrotar a La Falda. Con Daniel Ezcurra autor de 21 puntos, 13 de Franco Percello y 11 de Hernán Martínez, los de nuestra ciudad se trajeron una victoria que les permite mantenerse en la pelea por el tercer puesto.

Fueron árbitros Emanuel Sánchez, Joel Schernenco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Espora 89 - Velocidad 92

Se le cortó la buena racha al equipo Punta Alta, en el momento menos indicado y ante un rival directo. Fue en suplementario, tras haber igualado en 83.

Los dirigidos por el puntaltense Alan Rava se llevó una victoria que lo vuelve a involucrar en la pelea directa por un lugar entre los 8 y relega al equipo de nuestra ciudad.

Bruno Sacomani terminó con 27 unidades, Alan Lera con 15 y Nicolás Themthan 14. Hubo 6 jugadores locales por encima de los 10 puntos.

Dirigieron Eduardo Ferreyra, Joaquín Irrazábal y Alberto Arlenghi.

Pellegrini 68 - Argentino 70

El local manejó el resultado durante todo el partido, pero en el último segundo se quedó sin nada. Un triple de Genaro Parrotta le dio la victoria a la visita, que tuvo a Gerónimo Rausch con 29 unidades.

En el local Juan Ignacio Castro aportó 17 y Juan Coronel 13. Pelle perdió a Gastón Chávez durante muchos minutos, el goleador perdió la calma y en una actitud incomprensible comprometió el partido para su equipo.

En el “Daniel Rubio” fueron jueces Horacio Sedán⁩, Juan Agustín Matías y Mauro⁩ Guallan.

Altense 78 - Barrio Hospital 86

Victoria del “1″ en la tabla general, que tuvo que batallar mucho para llevarse la victoria del “Armando Traini”. Sobre el final estiró cifras y pudo justificar el triunfo que le permite seguir como sólido líder de la temporada.

Ezequiel Pordomingo aportó 16 puntos y Juan Manuel Bicondoa para un equipo puntaltense que se mantiene en la pelea por ingresar entre los primeros 8, pero no puede descuidarse.

Pitaron Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y⁩ Lucas Andrés.⁩

Los Andes 60 - Comercial

Caída de Losa ante un rival que venía golpeado por los últimos resultados. Los de White encontraron la diferencia en los últimos minutos del partido.

James Danzey sumó 13 puntos y 8 rebotes y Franco Líbero aportó 10 en los de nuestra ciudad.

Impartieron justicia Juan Gabriel Jaramillo, Juan Agustín Matías y Alexia González.